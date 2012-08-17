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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 09:03 BJT

〔中港个股〕中国铝业上半年亏损32.53亿元--业绩快报

路透上海8月17日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周五公布业绩快报,今年上半年公司实现营业收入716.98亿元人民币,同比增长9%;但净利润亏损32.53亿元,基本每股收益-0.24元.

报告并显示,截止6月30日公司资产总额达1,800亿元,较去年年末增长15%.每股净资产为3.60元,较去年年末下降6%.公司2012年半年报将于8月24日正式披露.

中国铝业今年首季业绩即已亏损,为连续两个季度亏蚀,因铝价持续低迷而生产成本上涨压缩了盈利空间.截至3月底止第一季度,公司净亏损10.9亿元,去年同期为净利3.31亿元.公司去年第四季度的净亏损为7.3亿元.

中国铝业A股周四收报5.96元,过去一个月下跌2.46%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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