〔中港个股〕中国铝业上半年亏损32.53亿元--业绩快报

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透上海8月17日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周五公布业绩快报,今年上半年公司实现营业收入716.98亿元人民币,同比增长9%;但净利润亏损32.53亿元,基本每股收益-0.24元.
报告并显示,截止6月30日公司资产总额达1,800亿元,较去年年末增长15%.每股净资产为3.60元,较去年年末下降6%.公司2012年半年报将于8月24日正式披露.
中国铝业今年首季业绩即已亏损,为连续两个季度亏蚀,因铝价持续低迷而生产成本上涨压缩了盈利空间.截至3月底止第一季度,公司净亏损10.9亿元,去年同期为净利3.31亿元.公司去年第四季度的净亏损为7.3亿元.
中国铝业A股周四收报5.96元,过去一个月下跌2.46%.(完)
参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。