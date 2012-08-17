〔韩国汇市〕韩元盘初受梅克尔支持欧洲央行言论鼓舞上扬,韩债上涨

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透首尔8月17日电---韩元兑美元KRW=周五本地交易时段盘初上扬,上日德国总理梅克尔发表讲话,增强了市场对欧洲央行(ECB)将很快开始购买受困欧元区国家公债的预期.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,132.1,周四国内交易时段收报1,134.0.
韩国综合股价指数.KS11小跌0.1%,报1,956.68点.
9月三年期公债期货KTBc1上升0.05点,至105.68.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,132.1 1,134.0
日圆/韩元JPYKRW=R 14.2780/872 14.3140/259
韩国公债期货KTBc1* 105.68 105.63
韩国综合股价指数.KS11 1,956.68 1,957.91
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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