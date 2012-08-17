《中国报摘》--其他报纸重要消息8月17日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
**上海证券报**
--截至昨日,中国证监会网站已有一个月未更新IPO(首次公开发行)预披露文件,发审委审核新股的会议则已暂停16天.
--记者获悉,证监会日前召集上海证券交易所、国泰基金、华安基金等机构沟通黄金ETF(交易所交易基金)产品的创新方案,首批黄金ETF的合作机构已经锁定国泰基金和华安基金两家公司,产品方案已经完成.
--上海市昨日召开碳排放交易试点工作启动大会,200家企业纳入试点范围,下一阶段上海市将加快制定出台上海碳排放交易管理办法等规章制度.
**人民日报**
--中国社科院财经战略研究院副研究员依绍华认为,应把握时机降低国内奢侈品价格,将数额巨大的海外奢侈品消费拉回国内.包括适当调整和降低关税,增开境内免税店等.
**第一财经日报**
--知情人士透露,今年上半年商业银行非利息收入同比增长21.5%,增速较去年同期大幅下降21.2个百分点.
**21世纪经济报 道**
--权威机构的数据显示,7月末温州金融机构不良贷款率平均为2.85%,不良率已连续11个月上升.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/苏丹; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。