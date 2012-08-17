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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 08:42 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月17日

**上海证券报**

--截至昨日,中国证监会网站已有一个月未更新IPO(首次公开发行)预披露文件,发审委审核新股的会议则已暂停16天.

--记者获悉,证监会日前召集上海证券交易所、国泰基金、华安基金等机构沟通黄金ETF(交易所交易基金)产品的创新方案,首批黄金ETF的合作机构已经锁定国泰基金和华安基金两家公司,产品方案已经完成.

--上海市昨日召开碳排放交易试点工作启动大会,200家企业纳入试点范围,下一阶段上海市将加快制定出台上海碳排放交易管理办法等规章制度.

**人民日报**

--中国社科院财经战略研究院副研究员依绍华认为,应把握时机降低国内奢侈品价格,将数额巨大的海外奢侈品消费拉回国内.包括适当调整和降低关税,增开境内免税店等.

**第一财经日报**

--知情人士透露,今年上半年商业银行非利息收入同比增长21.5%,增速较去年同期大幅下降21.2个百分点.

**21世纪经济报 道**

--权威机构的数据显示,7月末温州金融机构不良贷款率平均为2.85%,不良率已连续11个月上升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/苏丹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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