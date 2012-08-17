〔美国利率〕升息时间应当早于2014年底--明尼亚波利斯联储银行总裁

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透北达科他州威利斯顿8月16日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四称,尽管失业率仍居高不下,但美国联邦储备理事会(美联储,FED)应比2014年底更早升息.
联邦公开市场委员会(FOMC)在1月时表示,预计经济状况将会令近零利率政策至少维持到2014年底.
柯薛拉柯塔表示,他对于确定何时可能升息并无异议,称这只是一个预期,而非承诺.
但他也补充道,"如果是我,就不会像FOMC那样连那么久之后的日期都定下来."(完)
--编译 徐文焰;审校 于春红
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
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