〔美国利率〕升息时间应当早于2014年底--明尼亚波利斯联储银行总裁

路透北达科他州威利斯顿8月16日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四称,尽管失业率仍居高不下,但美国联邦储备理事会(美联储,FED)应比2014年底更早升息.

联邦公开市场委员会(FOMC)在1月时表示,预计经济状况将会令近零利率政策至少维持到2014年底.

柯薛拉柯塔表示,他对于确定何时可能升息并无异议,称这只是一个预期,而非承诺.

但他也补充道,"如果是我,就不会像FOMC那样连那么久之后的日期都定下来."(完)