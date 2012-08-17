〔中港个股〕神华和中煤能源等将参与投建蒙西至华中铁路项目

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透北京8月17日电---中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)周五称,将参与发起设立公司,进而投资蒙西至华中铁路项目;项目总投资540亿元人民币,公司则将分三年投入54亿元,初始发起投入1亿元.
综合内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(900948.SS)同日公告可知,蒙西华中铁路公司的发起人包括中国铁路建设投资公司、中煤能源、中国最大煤炭生产商--神华能源(1088.HK)(601088.SS)和伊泰等16家.
其中,中国铁投持有20%的股权,神华能源、中煤能源、和伊泰则分别持有10%的股权.各发起人按各自持股比例,在三年内分期缴纳股权对应投资资金.
蒙西至华中铁路项目北起东乌铁路浩勒报吉站,终点到江西省吉安,全长1837公里,将连接蒙陕甘宁能源"金三角"地区与鄂湘赣等华中地区,是"北煤南运"新的国家战略运输通道.
中煤能源称,参与投资该项目,有利于打造该公司蒙陕特大型煤炭生产及转化基地,保证蒙陕基地商品煤外运;有利于构建高效营销物流体系,整合开发铁路沿线市场,提高核心竞争力.
中煤能源A股周四收报7.50元人民币,其H股则收报7.20港元,过去一个月分别累计跌1.96%和上涨8.40%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)