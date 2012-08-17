〔美国个股〕Facebook挫至新低,因股份禁售期开始陆续结束

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
* Facebook首次公开招股(IPO)之后市值近乎腰斩
* 股价下挫,系因第一批禁售到期,但11月将有更多股份解禁
* 大失所望的投资者认为没有理由买进,关注下次结果
路透旧金山/纽约8月16日电---因早期投资者的锁定期结束,社交网络Facebook(FB.O)下挫6.3%到收盘新低.随后将有一系列内部员工持股锁定期到期,在未来数月打压该股.
在三个月的禁售期结束后,早期投资者持有的逾2.7亿股周四可以上市交易.这是Facebook在5月18日首次公开招股规模的一半以上.其IPO规模是4.21亿股.
扎克伯格在其哈佛宿舍创建的Facebook,是美国唯一一家刚上市时市值超过千亿美元的公司.
但投资者后来日益感到失望,因该公司未能明确阐述如何扭转营业收入增长放缓局面,结果其股价从38美元的发行价下跌了近50%.在移动广告方面力有未逮,是妨碍其营收成长的原因之一.
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
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