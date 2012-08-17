〔美国个股〕Facebook挫至新低,因股份禁售期开始陆续结束

* Facebook首次公开招股(IPO)之后市值近乎腰斩

* 股价下挫,系因第一批禁售到期,但11月将有更多股份解禁

* 大失所望的投资者认为没有理由买进,关注下次结果

路透旧金山/纽约8月16日电---因早期投资者的锁定期结束,社交网络Facebook(FB.O)下挫6.3%到收盘新低.随后将有一系列内部员工持股锁定期到期,在未来数月打压该股.

在三个月的禁售期结束后,早期投资者持有的逾2.7亿股周四可以上市交易.这是Facebook在5月18日首次公开招股规模的一半以上.其IPO规模是4.21亿股.

扎克伯格在其哈佛宿舍创建的Facebook,是美国唯一一家刚上市时市值超过千亿美元的公司.