《中国债券市场每日交易备忘》--8月17日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行150亿元人民币七年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.94% 财政部代理天津等六省市发行221亿元五年期地方政府债9:50-10:30招标 华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行和招行主承 中国建筑(601668.SS)30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和交行主承 美克投资集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 龙城旅游控股集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),南京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行100亿元七年期固息金融债120235,票面利率4.00% 国开行100亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债120236,基本利差0.98% 农发行198.5亿元三年期固息金融债120414,票面利率3.37% 铜仁梵净山投资公司12亿元七年期固息债1280222,票面利率6.89% 西安浐灞河发展公司7亿元七年期固息债1280224,票面利率6.89% 忻州资产经营管理中心10亿元六年期固息债1280227,票面利率7.39% 财政部代理216亿元三年期地方政府债129107,票面利率2.98% 中国建材(3323.HK)40亿元五年期中期票据1282289,票面利率4.59% 中国铝业公司50亿元一个月期超短融011215002,票面利率3.60% 中科英华(600110.SS)1.4亿元一年期短融041262033,票面利率5.60% ============================================================================== 三、缴款: 绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短融 宝钢工程技术集团10亿元三年期中票 中船重工集团100亿元五年期中票 中国中冶(1618.HK)(601618.SS)30亿元九个月期超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行50亿元一年期央行票据101061到期兑付,参考收益率3.5840% 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融1181361到期兑付,票面利率6.70% 首都机场集团40亿元10年期浮息(七天回购基准)债068007付息,基本利差1.40% 国家开发银行300亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债110207付息,基本利差0.85% 义马煤业8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180135付息,票面利率6.18% 江苏华东有色投资公司3亿元五年期中票1182221付息,票面利率6.70% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --商务部新闻发言人沈丹阳表示,受欧债危机持续升级、全球经济复苏乏力等外部因素影响, 可以预计,下半年中国外贸形势将更加严峻,实现全年工作目标压力将更大. --金融时报分析文章称,商业银行同业业务的急速扩张近期引起市场关注,特别是同业负债规 模增长较快,银行存款波动性加大,对同业资金依赖性增强,其中所蕴藏的流动性风险隐患更是 引发担忧. --中国黄金ETF(交易所买卖基金)创新节奏在近一周内突然提速.上海证券报周五报导称, 证监会近日召集上海证券交易所、国泰基金、华安基金等机构沟通黄金ETF产品的创新方案, 黄金ETF的诞生已接近"临门一脚"的最后关头.[ID:nSB1730360] --国际清算银行公布的数据显示,7月人民币实际有效汇率指数为106.27,较6月微贬0.2%. --国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹/康熙泽
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