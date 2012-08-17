〔新债招标〕中国财政部代发五年期地方债中标利率3.38%--业内人士

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透上海8月17日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早代理招标发行的221亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率为3.38%;投标倍数为1.35倍.
是次地方债发行主体包括天津、厦门、江西、山东、河南、湖南六个省市,额度分别为16亿元、5亿元、46亿元、40亿元、56亿元、58亿元.以2012年地方政府债券(八期)名称合并发行、合并托管上市交易.
今日新债8月20日开始发行并计息,8月22日发行结束,8月24日起上市交易.
中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币.而从2011年开始,除财政部代理发行外,上海等省市开始试点自行发债,当年代发部分为1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
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