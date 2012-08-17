〔新债招标〕中国财政部代发五年期地方债中标利率3.38%--业内人士

路透上海8月17日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早代理招标发行的221亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率为3.38%;投标倍数为1.35倍.

是次地方债发行主体包括天津、厦门、江西、山东、河南、湖南六个省市,额度分别为16亿元、5亿元、46亿元、40亿元、56亿元、58亿元.以2012年地方政府债券(八期)名称合并发行、合并托管上市交易.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币.而从2011年开始,除财政部代理发行外,上海等省市开始试点自行发债,当年代发部分为1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.(完)