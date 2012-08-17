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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 11:06 BJT

〔新债招标〕中国进出口行七年固息债利率3.94%,符合预期--业内人士

路透上海8月17日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的七年期固息债,中标利率3.94%,与此前的预测均值3.94%一致.

业内人士并透露,该期债投标倍数为1.85倍.

本期债为进出口行今年第12期金融债.具体条款如下:

第12期

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招标总量 150亿元

期限/计息方式 七年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 8月21日

发行期 8月17日-8月21日

上市日 8月27日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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