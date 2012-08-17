〔新债招标〕中国进出口行七年固息债利率3.94%,符合预期--业内人士

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透上海8月17日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的七年期固息债,中标利率3.94%,与此前的预测均值3.94%一致.
业内人士并透露,该期债投标倍数为1.85倍.
本期债为进出口行今年第12期金融债.具体条款如下:
第12期
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招标总量 150亿元
期限/计息方式 七年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 8月21日
发行期 8月17日-8月21日
上市日 8月27日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
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