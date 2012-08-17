〔新债招标〕中国进出口行七年固息债利率3.94%,符合预期--业内人士

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院

路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。