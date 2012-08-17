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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 08:59 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下滑,因美国正研究释放石油战略储备的计划

路透新加坡8月17日电---美国原油期货周五在亚洲盘初下滑,因白宫正在检视释放战略储备的旧计划,以期打压汽油价格,这个消息令石油供应忧虑减轻.

0028GMT,美国原油期货CLc1下跌0.29美元至每桶95.31美元,上日结算价上涨1.27美元至95.60,并触及5月11日以来盘中高点95.75.布兰特原油期货LCOc1下跌0.72美元至114.55美元.

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