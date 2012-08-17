《中国人民币有效汇率变动情况表》--8月17日

路透北京8月17日电---以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年7月人民币实际有效汇率指数为108.52, 较6月环比跌0.1%,为连续第二个月回落.[ID:nSB1730384] **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 2012年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 名义有效汇率 106.27 106.49 106.06 105.14 104.97 104.14 105.17 104.79 103.50 102.73 101.53 98.69 98.07 实际有效汇率 108.52 108.66 108.71 108.07 108.37 107.99 109.4 107.77 106.14 105.53 104.36 101.19 100.49 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 2012年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 美元 6.3235 6.3178 6.3062 6.2966 6.3081 6.3000 6.3168 6.3281 6.3408 6.3566 6.3833 6.4090 6.4614 港元 0.81529 0.81423 0.81224 0.81120 0.81268 0.81241 0.81352 0.81364 0.81482 0.81739 0.81889 0.82194 0.82960 百日圆 8.0038 7.9733 7.9047 7.7408 7.6487 8.0409 8.2213 8.1261 8.1736 8.2999 8.3100 8.3075 8.1321 欧元 7.7785 7.9210 8.0715 8.2703 8.3369 8.3312 8.1178 8.3347 8.6018 8.7809 8.8010 9.1876 9.2385 英镑 9.8597 9.8199 10.0430 10.0634 9.9833 9.9521 9.7736 9.8683 10.0239 10.0609 10.0788 10.4872 10.4258 澳元 6.5042 6.2934 6.2889 6.5078 6.6504 6.7541 6.5418 6.4038 6.3033 加元 6.2314 6.1458 6.2463 6.3336 6.3523 6.3150 6.2194 6.1822 6.1332 林吉特 0.50090 0.50289 0.49099 0.48654 0.48228 0.48007 0.49447 0.49904 0.49754 0.49101 0.48207 0.46571 0.46343 卢布 5.1289 5.1825 4.8841 4.6838 4.6483 4.7300 4.9912 4.9686 4.8599 4.8668 4.7952 4.4873 4.3214 注:1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期, 名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易 伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响, 就可以得到实际有效汇率.(完) --整理 李文科/李然; 审校 林高丽