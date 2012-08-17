《新兴市场重要经济事件预告》--8月17日-8月24日

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月17日(五)
马尼拉--菲律宾央行发表2012年第二季通胀报告(0230).
雅加达--印尼财政部长Agus Martowardojo举行有关预算的新闻发布会(0600).
新德里--印度总理的经济顾问委员会发表印度经济报告(0600).
8月18日(六)
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在第七届国际公共政策和管理年会上发表演讲(0330).
8月19日(日)
新德里--在印度外汇协会(Forex Association of India)举办的"印度的成长:全球危机后的卢比影响力"会议上,印度央行副总裁Subir Gokarn发表演讲(0400).
8月20日(一)
暂无重要经济事件.
8月21日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
8月22日(三)
日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员国.
温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.
8月23日(四)
马尼拉--菲律宾央行公布7月26日货币政策会议要点.
8月24日(五)
波哥大--哥伦比亚央行宣布货币政策决定(1800).
安卡拉--土耳其央行公布8月16日货币政策委员会会议纪录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)