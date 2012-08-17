《汇市简讯》澳元/日圆守在隔夜高位83.50下方,后市看涨

0051GMT * 澳元/日圆守在略低于隔夜高点83.50日圆的水准,早盘迄今所及的高位在83.48 * 关注更多位于83.50上方的停止买单,若被触发,将上看85下方的4月底所及高位 * 多数人预计澳元/日圆进一步上涨只是时间问题,日本投资者需求旺盛 * 一目均衡转换线82.85构成支撑 --编译 白云;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=