联合国官员:叙利亚选择了"战争之路"

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特/阿勒颇8月17日电---联合国负责维和事务的助理秘书长穆莱特(Edmond Mulet)表示，叙利亚政府和反对派选择了“战争之路”。联合国结束了驻叙利亚观察团的任务，而世界各国在关于如何化解叙利亚危机方面陷入僵局。
两周前，联合国前秘书长安南辞去了联合国与阿盟和平特使一职。派往叙利亚的军事观察员因无和平可言而难以履行监督职责，联合国官员周四表示，最后一批观察员将于8月24日前离开大马士革。
穆莱特表示：“很明显，双方都选择了战争之路和公开冲突，政治对话、停止敌对和调停的空间现在都非常非常有限。”
当战争席卷叙利亚最大城市阿勒颇时，针锋相对的宗派绑架让叙利亚冲突蔓延至邻国黎巴嫩，而西方国家与俄罗斯依然在关于阿萨德命运方面意见相左。
多个大国外交官和阿拉伯政府及土耳其周五将在纽约的联合国会晤，讨论叙利亚未来局势。
至少目前看来，国际斡旋任务似乎很可能出现一位新领导。联合国消息人士称，阿尔及利亚外交官卜拉希米(Lakhdar Brahimi)已同意接替安南，担任叙利亚和平特使。
联合国特使表示，卜拉希米要求获得安理会的“强力支持”，一名消息人士称，他不会继续采取安南的“老办法”。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)