联合国官员:叙利亚选择了"战争之路"

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特/阿勒颇8月17日电---联合国负责维和事务的助理秘书长穆莱特(Edmond Mulet)表示，叙利亚政府和反对派选择了“战争之路”。联合国结束了驻叙利亚观察团的任务，而世界各国在关于如何化解叙利亚危机方面陷入僵局。

两周前，联合国前秘书长安南辞去了联合国与阿盟和平特使一职。派往叙利亚的军事观察员因无和平可言而难以履行监督职责，联合国官员周四表示，最后一批观察员将于8月24日前离开大马士革。

穆莱特表示：“很明显，双方都选择了战争之路和公开冲突，政治对话、停止敌对和调停的空间现在都非常非常有限。”

当战争席卷叙利亚最大城市阿勒颇时，针锋相对的宗派绑架让叙利亚冲突蔓延至邻国黎巴嫩，而西方国家与俄罗斯依然在关于阿萨德命运方面意见相左。

多个大国外交官和阿拉伯政府及土耳其周五将在纽约的联合国会晤，讨论叙利亚未来局势。

至少目前看来，国际斡旋任务似乎很可能出现一位新领导。联合国消息人士称，阿尔及利亚外交官卜拉希米(Lakhdar Brahimi)已同意接替安南，担任叙利亚和平特使。

联合国特使表示，卜拉希米要求获得安理会的“强力支持”，一名消息人士称，他不会继续采取安南的“老办法”。（完）