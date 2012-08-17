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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 09:34 BJT

〔标题新闻〕新加坡7月经季节调整的非石油出口较上月减少3.6%,较上年同期增长5.8%--IES

注:新加坡国际企业发展局(IES)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS7E7L402L]

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