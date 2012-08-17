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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 09:23 BJT

〔台湾股市〕高开,政府今日稍晚公布2012年GDP修正数据

路透台北8月17日电---台湾股市周五开盘上涨0.17%,市况谨慎,政府今日稍晚将公布2012年国内生产总值(GDP)修正数据,台积电(2330.TW)等权重科技股成为市场热点.

加权股价指数.TWII开盘上涨12.64点,至7,502.85点,前一交易日收盘触及逾三个月高位.

全球最大芯片(晶片)代工厂--台积电上涨0.4%,而电子类股.TELI几乎持平.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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