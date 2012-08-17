〔英国央行〕政策委员费希尔称可根据融资换贷计划调整量化宽松--FT

欧洲政经：德国财长否认曾发出“希腊退欧”威胁，称该国处在正轨上
路透柏林2月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日否认他曾说过，如果希腊不能实施经济改革，则该国将不得不退出欧元区。
路透伦敦8月17日电---金融时报周五援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔称,英国央行可以根据政府支持的银行融资计划进展来调整自己的量化宽松政策.
费希尔称,融资换贷款计划(Funding for Lending)可以同量化宽松协同进行,而不是对立.
"两个在很大程度上是替代关系.量化宽松是向经济挹注资金.有了融资换贷款计划,我们就不会往经济中注入现金,"费希尔称.
"可以通过量化宽松来调节经济中的现金总量.而后我们可以根据融资换贷计划的进展来进行调整."(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
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路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。