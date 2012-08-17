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债券 | 2012年 8月 17日 星期五 09:36 BJT

〔英国央行〕政策委员费希尔称可根据融资换贷计划调整量化宽松--FT

路透伦敦8月17日电---金融时报周五援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔称,英国央行可以根据政府支持的银行融资计划进展来调整自己的量化宽松政策.

费希尔称,融资换贷款计划(Funding for Lending)可以同量化宽松协同进行,而不是对立.

"两个在很大程度上是替代关系.量化宽松是向经济挹注资金.有了融资换贷款计划,我们就不会往经济中注入现金,"费希尔称.

"可以通过量化宽松来调节经济中的现金总量.而后我们可以根据融资换贷计划的进展来进行调整."(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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