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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 09:29 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货连续第三日上涨,但可能录得周度跌幅

路透悉尼8月17日电---美国小麦期货周五上涨,连续第三日走高,因俄罗斯SovEcon consultancy数据显示,小麦库存处于六年来低位,令外界对俄罗斯可能采取措施限制粮食出口的忧虑升温.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦合约WZ2升0.23%,报每蒲式耳8.83-3/4美元.周四收高1.79%,新作小麦合约可能以1.94%的周跌幅作收.

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