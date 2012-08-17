〔中国货币市场〕七天回购利率延续升势,资金供需呈现结构性失调

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透上海8月17日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘续涨,其余主要品种则持稳.资金供需呈现结构性失调,需求集中于中短期品种,而供给方更偏好增加长期资金的供应.从供应方式上看,机构预期资金的紧绷并不具有可持续性.
分析人士并认为,当前供需双方在价格上的分歧也很大程度上抑制了交投.从中长期角度看,新增外汇占款流入量明显降低,导致基础货币供给能力趋弱;而央行坚持用逆回购代替降准,资金面一直保持紧平衡的同时波动性也在增大.
"钱不好借啊,(利率)都加点加点加点.14天以上好办,七天以内不行,"华北一银行交易员称.
周四央行公开市场放量逆回购操作给予市场补给,但由于资金缺口偏大,效用有限.而下周公开市场逆回购到期规模达1,200亿元人民币,市场压力依然不轻.
上海一银行交易员指出,央行欲将公开市场七天期逆回购定价打造为市场的"锚",进而锁定隔夜及14天等主要期限的资金利率.不过,相比3.35%的七天期逆回购利率,央行存在有意压低14天利率的倾向.
对于七天期利率的走升,上海另一银行交易员认为,机构对隔夜及七天期资金的需求依然偏大.而在流动性紧绷背景下,融出方更偏好出借七天期品种,并顺势推升其利率.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1923 3.1138 7.85 1,761.53
七天CN7DRP=CFXS 3.8715 3.5504 32.11 343.59
14天CN14DRP=CFXS 4.1388 4.0970 4.18 90.16
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1795 3.1034 7.61 621.30
七天CHICNY7D=CFXS 3.9064 3.5539 35.25 106.60
==============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)