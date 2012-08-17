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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 10:16 BJT

〔韩国数据〕7月零售销售较上年同期萎缩,凸显第三季成长势头疲弱

路透首尔8月17日电---韩国知识经济部周五公布,7月大型百货公司及折扣商店销售较上年同期萎缩,因欧债危机遏制了韩国消费者支出.

7月大型百货公司及折扣商店的销售均出现连续第二个月下降,这是2007年5月以来首次,该数据凸显韩国经济增长疲弱之势延续至第三季.

现代百货(069960.KS)、乐天购物(023530.KS)和新世界(004170.KS)经营的百货店综合销售较上年同期下降1.3%,较企划财政部本月稍早预估的下降0.9%更为糟糕.

大型折扣商店销售较上年同期下降8.2%,为2011年2月以来最大降幅,略低于企划财政部起初预估的下降8.3%.(完)

--编译 于春红;审校 石冠兰/吴云凌

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