〔韩国数据〕7月零售销售较上年同期萎缩,凸显第三季成长势头疲弱

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透首尔8月17日电---韩国知识经济部周五公布,7月大型百货公司及折扣商店销售较上年同期萎缩,因欧债危机遏制了韩国消费者支出.
7月大型百货公司及折扣商店的销售均出现连续第二个月下降,这是2007年5月以来首次,该数据凸显韩国经济增长疲弱之势延续至第三季.
现代百货(069960.KS)、乐天购物(023530.KS)和新世界(004170.KS)经营的百货店综合销售较上年同期下降1.3%,较企划财政部本月稍早预估的下降0.9%更为糟糕.
大型折扣商店销售较上年同期下降8.2%,为2011年2月以来最大降幅,略低于企划财政部起初预估的下降8.3%.(完)
--编译 于春红;审校 石冠兰/吴云凌
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)