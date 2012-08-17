《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月13日-8月17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周在6.35元-6.36元区间波动.近期结售汇力量趋于平衡,因此 期间中间价虽创下逾八个月以来新低,但并未对交投造成太大影响.而且随着中间价的下移, 与盘中成交的差距也在不断缩窄.短期来看,人民币方向不明,暂时只能继续观望.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国7月宏观数据虽疲弱不堪,本周银行间资金面亦现骤紧,但央行仍仅以公开市场放量 逆回购驰援.当周净投放量放大七成,且14天逆回购时隔六周后再现,进一步压制了机构对 央行出台更多宽松政策的预期. 业内人士指出,从监管角度看,前期政策出台较为频繁,主要经济指标尚未现好转,房地 产却见反弹迹象,或令监管层对下一步的宽松政策颇为犹疑.尽管机构调降存款准备金率 呼声仍在,但除了等待8月经济指标给予更多指示外,党的十八大今秋也会召开,不排除短 线政策以维稳为主. [CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周在紧张资金面的制约下一路挣扎,涨多跌少.鉴于经济前景并不 明朗,短期市场难觅方向,反而受到资金面牵引概率大.受制于扩容压力及前期的收益率 超跌,信用债近期料走势偏空.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周稳中略涨.规模旬控加大机构出票压力,流动性状况的恶化亦推动 票据利率的上涨.不过,鉴于投资者对短期货币政策分歧严重,市场走势并不明朗,利率整体 呈现区间震荡的胶着状.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计下跌约2.5%,创逾两个月最大单周跌幅.周一大盘在券商和保险 股抛压下大跌,后半周则由酿酒和医药等消费板块领跌.经济低迷及政策真空期内,市场人 气严重匮乏,成交量大幅萎缩,下周料2,100点整数关口岌岌可危. 期市: --沪铜主力合约本周整体在每吨54,000元上下展开波动.因期间中国和美国等数据的公布,以 及对欧洲经济形势预期的变化左右期铜价格.其中12月期铜合约SCFcv1周五追随伦铜上交 易日升势,收报54,660元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周小幅回升,周初美国7月零售数据乐观曾压低金价,但随后几个交易日欧元区 数据疲弱,市场期待该地区会推出更多刺激措施,被视为对冲通胀有效工具的黄金价格获得支 撑.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收盘报331.88元,较上周涨1.64元;期金主要合 约SHAUZ2收报335.28元,较上周涨1.28元.(完) --整理 冉莹/李宏薇/苏丹/丁淑琴; 审校 张喜良