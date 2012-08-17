〔中国票据市场〕转贴利率本周稳中略涨,机构面临规模旬控及流动性压力

路透上海8月17日电---中国票据市场转贴利率本周稳中略涨.规模旬控加大机构出票压力,流动性状况的恶化亦推动票据利率的上涨.不过,鉴于投资者对短期货币政策分歧严重,市场走势并不明朗,利率整体呈现区间震荡的胶着状.

本周资金面骤然趋近,并存在期限错配,资金需求主要集中在中短期品种.但交易员表示,由于正常情况下,短端利率水平低于长端,机构多用中短期资金配置票据资产.因此,在此轮"全民借钱"运动中,票据市场亦难幸免.

"短期资金波动大,爬升速度快.如果(资金)成本反转,可能威胁到收益."上海一银行交易员称.

他并总结道,市场呈现胶着,根本原因是存款准备金率"该降不降".央行持续动用逆回购维护流动性,投资者已对短期能否降准心存怀疑.预计高层也会继续观望,收集更多宏观数据给予政策支持.

"是否还敢把预调微调做得这么明显,拿不到更有力的数据,是否还有更大的魄力再去降(存款准备金率)?"他称.

消息人士表示,央行将通过用注明背书等手段,堵住银行直接或间接违规销减信贷规模的渠道.同时,通知明确纸质商业汇票贴现的对手方只能是其他银行、财务公司或央行,这给一直觊觎票据市场的基金、券商资产管理等涉足此类业务设定了障碍.[ID:nSB1730672]

监管层对票据"销规模"的打击手段可谓层出不穷.不过,上海另一银行交易员指出,向来都是政策打击风声大时,销规模的机构偃旗息鼓.但一旦风声小一些,违规现象又再起.

他并认为,"票据基金"等产品自身是很好的.毕竟票据创新产品并不多,无非是在银行、商业承兑汇票;纸票、电票之间徘徊,能与其他金融机构合作显然是有利的.但监管层核心担忧还是防止机构"变相绕规模".目前部分中小型银行已有相应产品,但能否破解监管层忧虑,似乎成为项目是否能进一步推广的关键因素.

备受市场关注的"票据基金"有望破冰.据中国证券报周三报导,四家基金公司获得试点资格,可开发以票据(银行承兑汇票)为主要投资标的的基金产品.[ID:nSB1712966]

在银行间同业拆放市场,三个月ShiborSHICNY3MD=报3.5893%,较上周五的3.6864%下跌.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7251/4.4419 4.9344/4.6430 5.7971/5.2596

上周五 4.7798/4.5024 5.0129/4.7026 5.9116/5.2836

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变动 -5.47bp/-6.05bp -7.85bp/-5.96bp -11.45bp/-2.4bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价走低**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.1138%,略低于上周五的4.1340%.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.5750/2.5125 2.7050/2.6550

上周五 2.5430/2.4847 2.6750/2.6250

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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