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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 10:04 BJT

〔金属期市〕LME期铜上涨,因寄望欧洲祭出有力行动化解欧债危机

路透上海8月17日电---伦敦期铜周五延续涨势,德国总理梅克尔公开支持欧洲央行(ECB)应对欧债危机的努力,提振了风险偏好.

梅克尔呼吁欧元区成员国更迅速实现财政政策整合,也激发市场寄望欧洲即将采取果断行动;中国官员对国内经济发表的黯淡讲话,令外界对中国祭出刺激措施的预期升温.

0113GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.3%,报每吨7,468美元,该合约前一交易日扬升0.9%.但该合约仍可能录得0.3%的周跌幅.

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