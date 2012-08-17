〔金属期市〕LME期铜上涨,因寄望欧洲祭出有力行动化解欧债危机

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透上海8月17日电---伦敦期铜周五延续涨势,德国总理梅克尔公开支持欧洲央行(ECB)应对欧债危机的努力,提振了风险偏好.
梅克尔呼吁欧元区成员国更迅速实现财政政策整合,也激发市场寄望欧洲即将采取果断行动;中国官员对国内经济发表的黯淡讲话,令外界对中国祭出刺激措施的预期升温.
0113GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.3%,报每吨7,468美元,该合约前一交易日扬升0.9%.但该合约仍可能录得0.3%的周跌幅.
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)