厄瓜多尔向阿桑奇提供政治庇护

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记者 Mohammed Abbas/Eduardo Garcia

路透伦敦/基多8月16日电---厄瓜多尔周四向维基解密创始人阿桑奇提供政治庇护。厄瓜多尔此前一天称，英国威胁要强行进入厄驻英国大使馆，带走阿桑奇。

英国称要引渡阿桑奇至瑞典，阿桑奇在瑞典被控强奸和性侵犯罪。阿桑奇担心他最终会被送到美国。维基解密网站泄漏大量美国外交和军事密电令美国大为光火。

厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)表示，该国担心阿桑奇的安全。阿桑奇向厄瓜多尔总统拉斐尔·科雷亚(Rafael Correa)申请政治避难。

英国外长黑格表示，英国不会允许阿桑奇顺利离开该国。

帕蒂诺在基多的新闻发布会上表示，阿桑奇在没有得到保证的情况下被引渡至第三国是可能的，并称有法定证据显示，如果他最终被转移至美国，他不会受到公正审判。

"这是一个受国际法保护的主权决定。猜测此举意味着将破坏同英国的关系是毫无道理的。"

即便厄瓜多尔同意提供庇护，但阿桑奇的命运依然未卜：英国称可能会剥夺厄瓜多尔使馆外交地位，这将使英国当局可立即逮捕他。

黑格表示："英国不承认外交庇护原则。我们并未威胁要强行进入厄大使馆。"

黑格并称，这一僵局可能会持续很长一段时间。（完）