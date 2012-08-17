厄瓜多尔向阿桑奇提供政治庇护

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Mohammed Abbas/Eduardo Garcia
路透伦敦/基多8月16日电---厄瓜多尔周四向维基解密创始人阿桑奇提供政治庇护。厄瓜多尔此前一天称，英国威胁要强行进入厄驻英国大使馆，带走阿桑奇。
英国称要引渡阿桑奇至瑞典，阿桑奇在瑞典被控强奸和性侵犯罪。阿桑奇担心他最终会被送到美国。维基解密网站泄漏大量美国外交和军事密电令美国大为光火。
厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)表示，该国担心阿桑奇的安全。阿桑奇向厄瓜多尔总统拉斐尔·科雷亚(Rafael Correa)申请政治避难。
英国外长黑格表示，英国不会允许阿桑奇顺利离开该国。
帕蒂诺在基多的新闻发布会上表示，阿桑奇在没有得到保证的情况下被引渡至第三国是可能的，并称有法定证据显示，如果他最终被转移至美国，他不会受到公正审判。
"这是一个受国际法保护的主权决定。猜测此举意味着将破坏同英国的关系是毫无道理的。"
即便厄瓜多尔同意提供庇护，但阿桑奇的命运依然未卜：英国称可能会剥夺厄瓜多尔使馆外交地位，这将使英国当局可立即逮捕他。
黑格表示："英国不承认外交庇护原则。我们并未威胁要强行进入厄大使馆。"
黑格并称，这一僵局可能会持续很长一段时间。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)