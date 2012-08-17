〔中国政策〕央行拟召集银行讨论票据业务新政,堵住"销规模"渠道--消息

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
* 央行加强票据业务新政的讨论稿已结束征求意见期
* 明年1月1日起正式实施
* 贴现背书要明确注明相关内容
* 堵住银行违规销减信贷规模的渠道
路透上海8月17日电---消息人士对路透表示,中国人民银行本月底将召集银行等相关机构,讨论此前下发的加强票据业务的征求意见稿,以强化对票据贴现等业务管理.其中通过用注明背书等手段,堵住了银行直接或间接违规销减信贷规模的渠道,料对银行未来开展票据业务影响较为明显.
该征求意见稿要求,回购式转贴现、再贴现应做成背书;回购式转贴现、再贴现的卖出回购和回购到期均应做成背书.卖出回购背书除按买断式转贴现、 再贴现背书做相应记载外,还应在背书人栏记载"卖出回购"字样;回购到期背书为卖出回购背书的回头背书,除按买断式转贴现、再贴现背书做相应记载外,还应在背书人栏记载"回购到期"字样.
简而言之,上述规定堵住了银行通过"过桥机构",将应纳入银行信贷规模管理的贴现业务,转为不被视作信贷业务的回购业务,即票据市场上俗称的"销规模".
一位接近此事的消息人士透露,"央行初步准备本月底在广西举办一个培训会,如果征求意见稿修改顺利,相关规定明年就会正式实行."
路透目前尚未获得央行的相关评论.
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**"销规模"渠道被堵**
华东一银行交易员则称,如果票据贴现要求明确标注背书内容,"银行就没办法用过桥的方式,把票据转给信用社(等可以销规模的机构)."
在票据市场上,贴现伴随着票据所有权的转移,但回购业务更类似于以票据为抵押的资金拆借.前者纳入银行信贷规模管理,后者则非信贷管理范围.
但在实际业务开展中,部分地区的农信社等机构,因历史遗留财务处理不健全等原因,将票据贴现和回购业务并入一个会计科目处理,即可以以转贴入账,而以回购出账,从而令票据所占信贷规模"凭空消失".
此外,通知中明确了纸质商业汇票贴现的对手方只能是其他银行、财务公司或中国人民银行,这无疑中给一直觊觎票据市场的基金、券商资产管理等涉足此类业务设定了障碍.
另一消息人士则指出,关于纸质商业汇票的贴现对手方,原来规定就是如此.央行本次重新强调到底有何深意,目前还不得而知.
至于该征求意见的影响,上述交易员表示,刚下发的时候确实令票据市场承压,不过毕竟最早也是明年才正式开始执行,短期的影响更多的显现开展业务的心态上,而非直接体现在价格方面.
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 毕晓雯/屈桂娟
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