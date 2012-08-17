更正:《美股业绩焦点》沃尔玛海外市场放缓料致全年获利不及预估,股价下滑

(更正:因译文有误,正文倒数第五段中的"平方米"改为"平方英尺")

* 第二季每股获利1.18美元,预估为1.17美元

* 财年获利展望由每股4.72-4.92美元上调至4.83-4.93美元

* 分析师平均预估显示全年每股获利4.93美元

* 股价收低3.09%

路透8月16日电---全球最大零售商--沃尔玛(WMT.N)全年获利可能不及市场分析师预估,尽管其美国折扣店面繁荣依旧,但国际市场增长放缓给该公司带来压力.

沃尔玛被视作经济活动的一个晴雨表.该公司周四表示,捉襟见肘的消费者在月初领取薪水时往往会支出更多.这个"薪水周期"已经影响到美国以外的市场.

沃尔玛首席财务官Charles Holley对记者表示,"薪水周期(造成的影响)在全球范围更趋明显了."但他并未指明具体是哪些市场.

沃尔玛第二季获利增幅稍高于接受路透访问的分析师平均预估.尽管该公司上调了全年获利展望,但可能仍低于分析师的预期.

沃尔玛盘中曾一度下跌3.4%,报71.91美元,回吐近来的涨幅,且是道琼工业指数.DJI下午盘表现最差的成份个股.沃尔玛终场收低3.09%,报72.15美元.

Holley称,在沃尔玛最大的市场美国,消费者的最大忧虑是就业、汽油价格和食品价格上涨.

其他零售业者还担心美国低收入消费者所面临的困境.

Dollar Tree Inc (DLTR.O)周四预计季度获利低于分析师预估.Sears Holdings Corp (SHLD.O)表示,其Kmart折扣连锁店的美国同店销售下降4.7%.

尽管如此,沃尔玛仍计画开设更多店铺,并预计所有地区均将出现增长,但今年稍早该公司也曾表示,将放慢在巴西、中国和墨西哥的开店速度.

Holley表示,在沃尔玛拥有数百家店铺的巴西和中国,该公司希望"稍作喘息",致力于每日推出低价商品,并改善获利能力.

与此同时,其在墨西哥的店铺审批程序更加缓慢且复杂,因之前沃尔玛受到指控,称其向当地政府官员行贿以加快手续审批速度.

**美国销售增长放缓**

沃尔玛美国同店销售(开业至少一年的店面销售)第二季增长2.2%.

尽管该增幅高于汤森路透I/B/E/S得到的2.1%的分析师预估均值,但只略高于该公司自身预计增长1-3%的区间中值水平.这个沃尔玛最大部门的增长步伐放缓,低于第一季的2.6%.

"沃尔玛的动能没有我们预想中那么多,"ITG Investment Research资深零售分析师John Tomlinson指出,"人们曾以为沃尔玛正获得一些动力而不是相反."

沃尔玛美国店铺的顾客增多,客流量在第二季增长了0.4%,意味着每天到访的顾客人数增加大约8万名.

沃尔玛称,本季度将在美国恢复假期预付定金购物的做法.这种做法允许顾客将商品保留在店铺内,逐步付清尾款.此方式曾在去年帮助提高了假期销售.

沃尔玛的美国折扣店连锁事业已经连续四季呈现同店销售成长,此前则是连续九季下滑.

不过这样的成绩仍落后于规模较小竞争对手.Target Corp (TGT.N)公布第二季同店销售成长3.1%.

浏览沃尔玛与Target业绩比较图表,请点选:(link.reuters.com/pyx99s)

**调降全球展店目标**

沃尔玛执行长Mike Duke表示,全球市场的成长放缓.举例来说,英国事业Asda的销售指标成长幅度低于第一季.

沃尔玛目前计画缩减今年拓展全球营业面积的目标,从稍早预估的新增3,000万至3,300万平方英尺降至2,100-2,300万平方英尺.

"国际市场的获利幅度低于国内市场,且占资本支出预算甚高."Edward Jones分析师Matt Arnold表示."我认为国际业务支出放缓长期而言是好事."

第二季沃尔玛每股盈余(EPS)为1.18美元,高于上年同期的1.09美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预估为1.17美元.合并报表的净营收增长4.5%至1,135.3亿美元.

沃尔玛上调并收窄了全年EPS预估区间,其预计全年每股盈余(EPS)在4.83-4.93美元之间,之前的预估区间为4.72-4.92美元.分析师的平均预估则为4.93美元.

沃尔玛预期第三季每股获利介于1.04-1.09美元,高于上年同期的0.97美元.分析师的平均预估为1.05美元.该公司预估第三季同店销售将成长1-3%.(完)