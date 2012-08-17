更正:《美股业绩焦点》沃尔玛海外市场放缓料致全年获利不及预估,股价下滑

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
(更正:因译文有误,正文倒数第五段中的"平方米"改为"平方英尺")
* 第二季每股获利1.18美元,预估为1.17美元
* 财年获利展望由每股4.72-4.92美元上调至4.83-4.93美元
* 分析师平均预估显示全年每股获利4.93美元
* 股价收低3.09%
路透8月16日电---全球最大零售商--沃尔玛(WMT.N)全年获利可能不及市场分析师预估,尽管其美国折扣店面繁荣依旧,但国际市场增长放缓给该公司带来压力.
沃尔玛被视作经济活动的一个晴雨表.该公司周四表示,捉襟见肘的消费者在月初领取薪水时往往会支出更多.这个"薪水周期"已经影响到美国以外的市场.
沃尔玛首席财务官Charles Holley对记者表示,"薪水周期(造成的影响)在全球范围更趋明显了."但他并未指明具体是哪些市场.
沃尔玛第二季获利增幅稍高于接受路透访问的分析师平均预估.尽管该公司上调了全年获利展望,但可能仍低于分析师的预期.
沃尔玛盘中曾一度下跌3.4%,报71.91美元,回吐近来的涨幅,且是道琼工业指数.DJI下午盘表现最差的成份个股.沃尔玛终场收低3.09%,报72.15美元.
Holley称,在沃尔玛最大的市场美国,消费者的最大忧虑是就业、汽油价格和食品价格上涨.
其他零售业者还担心美国低收入消费者所面临的困境.
Dollar Tree Inc (DLTR.O)周四预计季度获利低于分析师预估.Sears Holdings Corp (SHLD.O)表示,其Kmart折扣连锁店的美国同店销售下降4.7%.
尽管如此,沃尔玛仍计画开设更多店铺,并预计所有地区均将出现增长,但今年稍早该公司也曾表示,将放慢在巴西、中国和墨西哥的开店速度.
Holley表示,在沃尔玛拥有数百家店铺的巴西和中国,该公司希望"稍作喘息",致力于每日推出低价商品,并改善获利能力.
与此同时,其在墨西哥的店铺审批程序更加缓慢且复杂,因之前沃尔玛受到指控,称其向当地政府官员行贿以加快手续审批速度.
**美国销售增长放缓**
沃尔玛美国同店销售(开业至少一年的店面销售)第二季增长2.2%.
尽管该增幅高于汤森路透I/B/E/S得到的2.1%的分析师预估均值,但只略高于该公司自身预计增长1-3%的区间中值水平.这个沃尔玛最大部门的增长步伐放缓,低于第一季的2.6%.
"沃尔玛的动能没有我们预想中那么多,"ITG Investment Research资深零售分析师John Tomlinson指出,"人们曾以为沃尔玛正获得一些动力而不是相反."
沃尔玛美国店铺的顾客增多,客流量在第二季增长了0.4%,意味着每天到访的顾客人数增加大约8万名.
沃尔玛称,本季度将在美国恢复假期预付定金购物的做法.这种做法允许顾客将商品保留在店铺内,逐步付清尾款.此方式曾在去年帮助提高了假期销售.
沃尔玛的美国折扣店连锁事业已经连续四季呈现同店销售成长,此前则是连续九季下滑.
不过这样的成绩仍落后于规模较小竞争对手.Target Corp (TGT.N)公布第二季同店销售成长3.1%.
浏览沃尔玛与Target业绩比较图表,请点选:(link.reuters.com/pyx99s)
**调降全球展店目标**
沃尔玛执行长Mike Duke表示,全球市场的成长放缓.举例来说,英国事业Asda的销售指标成长幅度低于第一季.
沃尔玛目前计画缩减今年拓展全球营业面积的目标,从稍早预估的新增3,000万至3,300万平方英尺降至2,100-2,300万平方英尺.
"国际市场的获利幅度低于国内市场,且占资本支出预算甚高."Edward Jones分析师Matt Arnold表示."我认为国际业务支出放缓长期而言是好事."
第二季沃尔玛每股盈余(EPS)为1.18美元,高于上年同期的1.09美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预估为1.17美元.合并报表的净营收增长4.5%至1,135.3亿美元.
沃尔玛上调并收窄了全年EPS预估区间,其预计全年每股盈余(EPS)在4.83-4.93美元之间,之前的预估区间为4.72-4.92美元.分析师的平均预估则为4.93美元.
沃尔玛预期第三季每股获利介于1.04-1.09美元,高于上年同期的0.97美元.分析师的平均预估为1.05美元.该公司预估第三季同店销售将成长1-3%.(完)
--编译 李春喜/于春红/肖群英/张明钧;审校 石冠兰/侯向明/程琳/于春红
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