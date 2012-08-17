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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 10:12 BJT

〔东京汇市〕欧元守住上日多数升幅,因预期ECB将采取举措遏制危机

路透东京8月17日电---欧元周五守住上日多数涨幅,因市场预期欧洲当局即将采取措施,遏制已肆虐两年多的债务危机.

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