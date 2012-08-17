〔东京汇市〕欧元守住上日多数升幅,因预期ECB将采取举措遏制危机

《汇市简讯》欧元兑美元在淡静交投中重回上周五收盘价

0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)