〔美国个股〕斯坦福大学要求如新集团停止使用该校研究人员名字

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月16日电---根据路透获得的一封电子邮件，斯坦福大学已向如新企业集团（Nu Skin Enterprises Inc）(NUS.N)发出禁止函，要求后者停止在广告材料中使用该大学一名研究人员的名字。

禁止函称，斯坦福大学研究员Stuart Kim被列为“如新合作伙伴”，但他实际上与该公司没有任何关系。函件要求该公司周五前从其网站删除所有涉及他的资料。Kim周四告诉路透，他曾与如新有过合作，但已于2011年停止了合作关系。如新是一家个人护理产品生产企业。

在上述消息传出几小时前，做空机构Citron Research发布报告向如新发难，称如新对其与Kim关系造假，且从未资助过他的任何研究。

斯坦福大学一位发言人称，该校皮肤病学系与如新有长期的临床试验关系，目前还在进行着一项临床试验。但Kim在遗传学系工作。

如新称，该公司与斯坦福大学的合作始于1999年。2009年，该公司出资150万美元，支持遗传学专家Kim及其他科学家进行的一项皮肤衰老研究。Kim此后退出这项研究，但皮肤学专家Anne Change博士和Alfred Lane博士继续进行研究。

Citron上周还发布报告称，如新在中国大陆的销售模式属于非法传销。该报告刺激如新股价一度重挫近10%。

如新首席财务官Ritch Wood周三称，该公司的销售模式符合中国法规。

在周四报告中，Citron还指责如新夸大其抗衰老产品的科技含量，这可能引发美国食品和药品监督管理局的审查以及产品召回。（完）