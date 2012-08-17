〔美国个股〕斯坦福大学要求如新集团停止使用该校研究人员名字

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月16日电---根据路透获得的一封电子邮件，斯坦福大学已向如新企业集团（Nu Skin Enterprises Inc）(NUS.N)发出禁止函，要求后者停止在广告材料中使用该大学一名研究人员的名字。
禁止函称，斯坦福大学研究员Stuart Kim被列为“如新合作伙伴”，但他实际上与该公司没有任何关系。函件要求该公司周五前从其网站删除所有涉及他的资料。Kim周四告诉路透，他曾与如新有过合作，但已于2011年停止了合作关系。如新是一家个人护理产品生产企业。
在上述消息传出几小时前，做空机构Citron Research发布报告向如新发难，称如新对其与Kim关系造假，且从未资助过他的任何研究。
斯坦福大学一位发言人称，该校皮肤病学系与如新有长期的临床试验关系，目前还在进行着一项临床试验。但Kim在遗传学系工作。
如新称，该公司与斯坦福大学的合作始于1999年。2009年，该公司出资150万美元，支持遗传学专家Kim及其他科学家进行的一项皮肤衰老研究。Kim此后退出这项研究，但皮肤学专家Anne Change博士和Alfred Lane博士继续进行研究。
Citron上周还发布报告称，如新在中国大陆的销售模式属于非法传销。该报告刺激如新股价一度重挫近10%。
如新首席财务官Ritch Wood周三称，该公司的销售模式符合中国法规。
在周四报告中，Citron还指责如新夸大其抗衰老产品的科技含量，这可能引发美国食品和药品监督管理局的审查以及产品召回。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
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