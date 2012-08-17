〔路透调查〕英国经济第三季料走出衰退,工作日增多对GDP影响大于奥运

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
* 英国经济料在第三季由衰退中反弹
* 分析师对于奥运会的提振作用并不确定
* 工作日增多也许对GDP促进作用更大
* 英国央行料将进一步扩大资产购买
路透伦敦8月16日电---周四的路透调查显示,有关2012伦敦奥运会对英国经济起到了多大促进作用,分析师的看法很不确定.不过,多数人认为奥运会将帮助英国走出衰退.
英国经济自2011年末以来一直在萎缩,受到欧元区债务危机和国内撙节措施的双重打击.撙节措施影响了内需.
根据路透走访的逾60位分析师,第三季英国经济可能恢复增长,增幅或达0.7%,与第二季可能的萎缩幅度相当.
不过,平均的预估数据隐藏了经济表现的大量不确定性.
分析师对本季经济增长的预估介于0.3%-1.7%之间,表明奥运会对经济的影响尤其让分析师难以衡量.
Monument Securities首席分析师Stephen Lewis认为,英国经济若出现任何反弹,奥运仅可能算是次要的助因.他认为这很可能主要与本季的工作天数没有减损有关.
英国国家统计局并不根据工作天数的多少而调整其国内生产总值(GDP)数据.第三季的工作日比第二季多,因第二季有为庆祝女王登基六十周年的额外假期.
"这项因素本身就会对经济有帮助,"Lewis说.
虽然外界大致肯定本届奥运是成功的,但奥运对经济影响方面的证据仍不充分.
"有利的一面是,所有的奥运门票销售都被纳入本季的GDP统计.不过,我们也都听到过伦敦交易商抱怨奥运影响了他们的业务,"Lewis说.
第三季经济回升后,分析师预计此后数季经济增长季率将降至0.3%左右.
**重启量化宽松政策**
尽管经济有望在第三季恢复增长,但今年总体来说仍可能萎缩0.3%,不及上月时零增长的预估.这是路透开始调查2012年GDP以来分析师作出的最低预估.
英国央行最新通胀报告暗示,直到2014年英国经济才会重新达到欧债危机前的高点.
经济前景黯淡的主要原因是第二季国内生产总值(GDP)初值萎缩了0.7%.该初值数据远逊于预估.
这并导致分析师预计英央行将在11月再推量化宽松政策,或向金融体系再挹注500亿英镑资金.
英国央行总裁金恩上月警告称,来自欧元区的"暴风云"使英国经济前景异常飘忽不定,不过他也说不急于挹注更多资金.
尽管如此,分析师的预估中值显示,英国央行很可能在11月将量化宽松总规模从当前的3,750亿英镑扩大至4,250亿英镑,机率为65%.
该预估规模比7月底调查时的预估中值还要高出250亿英镑.
63名受访分析师中,有10名认为英国央行将在未来数个季度里将利率从0.5%的纪录低位再度下调.
尽管7月英国通胀率意外从2.4%升至2.6%,该调查支持英国央行的观点,即今年第四季和2013年第一季通胀率或低于2%的目标.(完)
--编译/审校 李春喜/李婷仪/于春红/丁琦/隋芬
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