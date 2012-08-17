〔路透调查〕欧元区经济将再陷衰退,欧洲央行料不会出台激进政策

路透8月16日电---最新路透调查显示,欧元区将陷入衰退,经济在2013年之前不会成长,受访分析师预计欧洲央行不会采取任何新的激进政策予以回应.

路透最新月度调查于周四出炉,公布前有数据显示,欧元区今年上半年侥幸避开衰退,第二季只有德国经济实现增长,法国经济则持平.

此外,上周的路透调查显示欧元区几个最脆弱经济体的前景恶化,因此有人预期欧债危机有望结束,或可能出现真正意义上的经济复苏.

欧洲央行下月预计将当前位于0.5%的利率调降25个基点,但那不足以力挽狂澜,基本只是象征性举措,因为利率已接近零,几乎起不到刺激借款的效果.

虽然欧洲央行总裁德拉吉承诺,他将尽其所能保全欧元区,今年稍后欧洲央行可能大规模购买西班牙和意大利短期公债,但目前分析师看不到任何表明经济将有力复苏的迹象.

美银美林分析师Ruben Segura-Cayuela称,欧债危机"没完没了"让消费者保持克制,企业也因此停止投资或招聘.

路透调查预测,第二季萎缩0.2%的欧元区经济第三季将维持同样的萎缩幅度.比7月调查预期的萎缩0.1%程度略深.

但那一相对温和的降幅掩盖了意大利和西班牙经济要严重得多的下降趋势,以及希腊的彻底崩溃.

分析师愈发确信欧元区经济第三季将正式陷入衰退,预测区间介于仅增长0.1%至萎缩0.8%不等,只有一位分析师预计经济增长.

路透调查显示,绝大多数分析师预计,欧洲央行不会像一些人所认为的那样,会去限制西班牙和意大利债券收益率水平,欧洲央行在公开市场除了买公债之外,也不会买其它东西.

受访分析师对欧洲央行12月和明年2月再次进行长期再融资操作的可能性看法不一.

**希腊不会退出欧元区**

过去几个月,大家对希腊在欧元区的去留问题的看法发生改变.绝大多数分析师似乎已改变心意,目前认为希腊留在欧元区是更好的选择.

几个月前,大家全在谈论希腊退出欧元区.就在一年前,当时希腊改变财政状况的希望还多一些,但那时受访的大多数分析师认为,希腊留在欧元区的日子已屈指可数.

8月调查访问的64位分析师中,有45位预期未来12个月内希腊将留在欧元区,5月调查访问的64位分析师中有35位持这样的看法.(完)