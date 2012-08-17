〔中国汇市〕人民币早盘小升波动区间稍有扩大,短线方向不明观望为主

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
* 人民币中间价小升
* 汇价早盘成交区间略有放大
* 短期内人民币方向不甚明朗,观望为主
* 一年美元人民币掉期升水继续攀升
路透上海8月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘小幅上涨,高低价差较日前略有放大,但盘整区间未生大变.交易员称,海外美元的避险优势,压制未来人民币升势,不过中国外贸状况不佳,汇率走贬可能亦受限,短期内方向不甚明朗,只能继续观望中间价及海外市场的变化.
另外,流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续攀高,并突破1,300点;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=亦徘徊在八个月高点,最新报在6.4468/93,上日尾盘为6.4450.
北京时间12:03,人民币兑美元即期报6.3634元,上日收报6.3658元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3449元,较上日的逾八个月低点6.3495元回升.
上海一银行交易员称,目前看人民币盘中表现尚属平稳.至于未来,"我现在是感觉不到什么方向,再看看欧洲那边和中间价吧."
他进一步表示,经济动荡背景下,美元作为避险货币的优势令人民币未来承压,但中国方面,应该会考虑到自身的经济和对外贸易情况,不至过于放任其走贬.
中国商务部周四公布,7月份全国实际使用外资(FDI)金额75.8亿美元,同比下降8.6%.未来预期方面,中国下半年外贸形势更加严竣,困难更加突现,实现外贸目标的压力将加大.[ID:nSB1728138]
北京时间12:02,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3643/78元,上日尾盘为6.3690元.
另外,离岸人民币市场上不断攀升的筹资成本以及人民币的疲弱前景,已将离岸人民币掉期点数推升至历史新高.若中国经济颓势及离岸资金池紧缩状况不改,这种趋势料会继续.[ID:nSH0113055]
东京汇市欧元周五守住上日多数涨幅,因市场预期欧洲当局即将采取措施,遏制已肆虐两年多的债务危机.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)