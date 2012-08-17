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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 10:52 BJT

〔中国新债〕中信证券下周三将发行50亿元短期融资券,期限91天

路透北京8月17日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公告称,将于下
周三(22日)招标发行50亿元人民币短期融资券,期限91天.

  中国招商证券(600999.SS)于今年5月发行40亿元91天期短融,为中国证券公司自2005年暂停
发行短融后首次重启,票面利率3.20%.本月6日该公司又招标发行46亿元短融,期限91天,票面
利率3.64%.

  刊登在中国债券信息网的公告并显示,该期短融通过中国人民银行债券发行系统公开招标的
方式发行,招标时间是下周三10:00-11:00;采用承销团承销方式,承销机构包括工行(601398.SS)、
农业银行(1288.HK)(601288.SS)等.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      承销商   主体评级   起息日   上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                    (缴款日)
  =======================================================================================
  中信证券      200      50       3     8/22招标     工商银行    AAA      8/23     8/24
 (600030.SS)(6030.HK)                                农业银行等                  
  =======================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网网站(here)

  --发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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