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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 10:55 BJT

〔日本债市〕多数公债价格上涨,但风险偏好改善限制其涨幅

路透东京8月17日电---日本政府公债价格周五大多走高,在指标收益率(殖利率)上日触及两个月高点之后部分投资者回补空头部位;但涨势受限,因股市走强.

10年期公债收益率JP10YTN=JBTC持平于0.860%,盘初曾跌至0.850%.

"由于夏季交投沉闷,考虑到近期收益率上升,美国公债、德国公债和日本公债都达到了临界水准,而且投资者保持谨慎,观望收益率将继续上升还是会掉头向下,"Citigroup Global Markets Japan的资深策略师Maki Shimizu表示.

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