〔美国FED〕费城和堪萨斯城联储总裁暗示反对祭出更多宽松举措--报载

路透华盛顿8月16日电---对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取更多行动是否能有效刺激经济增长,费城联储总裁普洛瑟和堪萨斯城联储总裁乔治都表示了怀疑.

他们各自的讲话都突显出美联储鹰派和鸽派官员间的分歧,后者已经准备好推出更多举措来刺激经济.

金融市场密切关注美联储是否会最早在下次会议上祭出新一轮购债计划,即量化宽松举措.该央行将在9月12-13日召开下次会议.

据华尔街日报周四报导,普洛瑟接受采访时称,他"非常怀疑"推出又一轮购债计划是否能产生积极影响.

"这些行动的效果正在削弱,"他称,"没有强有力的证据能够证明,祭出又一轮(购债计划)能够帮助失业率更快降到我们期望的水平.我认为,这些行动不会带来很大帮助."

在乔治周三晚间的讲话中,也透露出对进一步行动是否有效的怀疑.

"现在有人是因为利率还不够低才不贷款或不买房的么?"Kansas City Star报援引乔治在Fairfax Industrial Association举办的活动上发表的讲话称.

"对我的同事和我来说,更重要的是,我们是否还应采取这些行动,"乔治称,"当然,我们在此问题上开始产生分歧."

美国利率已降至接近历史低位的水平,但随着美联储购买2.3万亿(兆)美元债券,该央行的资产负债表规模大幅膨胀.乔治警告道,美联储在反向操作方面的经验很少.

"买入总是很容易,"乔治称,"我们从未被迫返回市场抛售此等规模的资产."(完)