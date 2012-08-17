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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 11:45 BJT

〔标题新闻〕美国CalPERS称将向ARA资产管理公司旗下两只房地产基金共投资5.3亿美元

注:美国加州公职人员退休基金(CalPERS)为美国最大公共养老基金.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8JH11D]

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