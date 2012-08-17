〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,因美国考虑释放石油储备

路透新加坡8月17日电---布兰特原油期货LCOc1周五亚洲盘中下滑逾1美元至每桶114.23美元,因美国检视释放石油储备计划,此外以色列总统的言论显示其对于单方面对伊朗采取军事行动保持谨慎,这舒缓了供给疑虑.(完)