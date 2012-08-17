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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 11:52 BJT

〔韩国热股〕三星电子挫跌4%,上日触及三个月高位引发外资券商抛售

路透首尔8月17日电---韩国三星电子(005930.KS)股价周五扩大跌幅至4%,受外资券商的沉重卖单打压,上日该股触及三个月高位.

韩国证交所的数据显示,美林和瑞士信贷是周五三星电子股票的最大卖家之一.

截止0332 GMT,三星电子股票下挫3.9%,韩国股市综合股价指数.KS11跌0.7%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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