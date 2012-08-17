〔中国货币市场〕七天回购利率延续升势,资金供需呈现结构性失调(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月17日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘续涨,其余主要品种则持稳.资金供需呈现结构性失调,需求集中于中短期品种,而供给方更偏好增加长期资金的供应.从供应方式上看,机构预期资金的紧绷并不具有可持续性.

分析人士并认为,当前供需双方在价格上的分歧也很大程度上抑制了交投.从中长期角度看,新增外汇占款流入量明显降低,导致基础货币供给能力趋弱;而央行坚持用逆回购代替降准,资金面一直保持紧平衡的同时波动性也在增大.

"钱不好借啊,(利率)都加点加点加点.14天以上好办,七天以内不行,"华北一银行交易员称.

周四央行公开市场放量逆回购操作给予市场补给,但由于资金缺口偏大,效用有限.而下周公开市场逆回购到期规模达1,200亿元人民币,市场压力依然不轻.

上海一银行交易员指出,央行欲将公开市场七天期逆回购定价打造为市场的"锚",进而锁定隔夜及14天等主要期限的资金利率.不过,相比3.35%的七天期逆回购利率,央行存在有意压低14天利率的倾向.

对于七天期利率的走升,上海另一银行交易员认为,机构对隔夜及七天期资金的需求依然偏大.而在流动性紧绷背景下,融出方更偏好出借七天期品种,并顺势推升其利率.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1933 3.1138 7.95 1,844.00

七天CN7DRP=CFXS 3.8721 3.5504 32.17 349.80

14天CN14DRP=CFXS 4.1384 4.097 4.14 92.16

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1813 3.1034 7.79 642.40

七天CHICNY7D=CFXS 3.9084 3.5539 35.45 117.20

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.1900 3.5100 -32.00 558.97

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1800 2.9550 22.50 172.87

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 2.9150 18.50 4.94

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.2200 3.1200 10.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.9200 3.5500 37.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.1300 4.0900 4.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.1750 3.0942 8.08 --

七天SHICNYSWD= 3.9025 3.5250 37.75 --

三个月SHICNY3MD= 3.6113 3.5994 1.19 --

==============================================================================(完)