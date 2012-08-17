〔新债招标〕中国五年地方债利率高于二级,进出口行七年债符合预期(更新版)

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* 五年地方债利率3.38%,高于二级市场

* 地方债投标倍数1.35倍,交投不活跃抑制交易户需求

* 进出口行七年债利率符合预期,投标倍数1.85

路透上海8月17日电---中国财政部周五代理招标发行的五年期地方债,中标利率高于二级市场水平,投标倍数仅有1.35亦显示机构参与热情偏低,除资金面紧张的影响因素外,地方债交投不活跃也抑制了交易户的需求.

业内人士稍早透露,该221亿元人民币五年期地方政府债,中标利率为3.38%.而随后招标发行的进出口银行150亿元七年期固息债,中标利率为3.94%,与此前的预测均值一致,投标倍数为1.85倍.

"(地方债利率)比二级高一些,(投标)倍率也不高,资金面紧,买盘比较弱,而且地方债多数都是银行投资户持有,因为流动性不好,"华南一券商交易员认为.

今年此前已发行的七期地方债认购倍数最高为首期的1.47倍,最低为7月末的1.29倍.[ID:nSB1694574]

中国固息地方政府债到期收益率曲线<0#CFMUYBMK=>中,五年期品种CFI5YY=CDC上日报在3.3455%.

是次地方债发行主体包括天津、厦门、江西、山东、河南、湖南六个省市,额度分别为16亿元、5亿元、46亿元、40亿元、56亿元、58亿元.以2012年地方政府债券(八期)名称合并发行、合并托管上市交易.

今日新债8月20日开始发行并计息,8月22日发行结束,8月24日起上市交易.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币.而从2011年开始,除财政部代理发行外,上海等省市开始试点自行发债,当年代发部分为1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.

进出口行今日招标的新债为今年第12期金融债.具体条款如下:

第12期

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招标总量 150亿元

期限/计息方式 七年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 8月21日

发行期 8月17日-8月21日

上市日 8月27日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)