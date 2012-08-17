〔新债招标〕中国五年地方债利率高于二级,进出口行七年债符合预期(更新版)

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
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* 五年地方债利率3.38%,高于二级市场
* 地方债投标倍数1.35倍,交投不活跃抑制交易户需求
* 进出口行七年债利率符合预期,投标倍数1.85
路透上海8月17日电---中国财政部周五代理招标发行的五年期地方债,中标利率高于二级市场水平,投标倍数仅有1.35亦显示机构参与热情偏低,除资金面紧张的影响因素外,地方债交投不活跃也抑制了交易户的需求.
业内人士稍早透露,该221亿元人民币五年期地方政府债,中标利率为3.38%.而随后招标发行的进出口银行150亿元七年期固息债,中标利率为3.94%,与此前的预测均值一致,投标倍数为1.85倍.
"(地方债利率)比二级高一些,(投标)倍率也不高,资金面紧,买盘比较弱,而且地方债多数都是银行投资户持有,因为流动性不好,"华南一券商交易员认为.
今年此前已发行的七期地方债认购倍数最高为首期的1.47倍,最低为7月末的1.29倍.[ID:nSB1694574]
中国固息地方政府债到期收益率曲线<0#CFMUYBMK=>中,五年期品种CFI5YY=CDC上日报在3.3455%.
是次地方债发行主体包括天津、厦门、江西、山东、河南、湖南六个省市,额度分别为16亿元、5亿元、46亿元、40亿元、56亿元、58亿元.以2012年地方政府债券(八期)名称合并发行、合并托管上市交易.
今日新债8月20日开始发行并计息,8月22日发行结束,8月24日起上市交易.
中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币.而从2011年开始,除财政部代理发行外,上海等省市开始试点自行发债,当年代发部分为1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.
进出口行今日招标的新债为今年第12期金融债.具体条款如下:
第12期
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招标总量 150亿元
期限/计息方式 七年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 8月21日
发行期 8月17日-8月21日
上市日 8月27日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
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