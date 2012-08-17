更正:〔日本经济〕本财年料成长2.2%,2013/14财年成长1.7%--政府预估

(更正:因英文原文有误,正文第四段应为"整体消费者物价指数上涨0.2%",而非"上涨0.1%")

路透东京8月17日电---日本政府周五发布最新经济成长预估报告称,本财年日本经济料成长2.2%,2013年4月开始的2013/14财年料成长1.7%.

该预测与日本央行上月发布的预估值相同,与7月路透调查的分析师的预估中值基本一致.

做出这一预估的日本内阁府并指出,日本在2013财年可能实现名义GDP增长1.9%,超过实质GDP增速,因日本正稳步摆脱通缩.

日本政府表示预计当前财年整体消费者物价指数上涨0.2%,为四年来首度增长,下一财年将增长0.5%.

日本政府对当前财年的实质GDP预估与去年末所作的前次预估一致.(完)