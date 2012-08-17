更正:〔日本经济〕本财年料成长2.2%,2013/14财年成长1.7%--政府预估

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
(更正:因英文原文有误,正文第四段应为"整体消费者物价指数上涨0.2%",而非"上涨0.1%")
路透东京8月17日电---日本政府周五发布最新经济成长预估报告称,本财年日本经济料成长2.2%,2013年4月开始的2013/14财年料成长1.7%.
该预测与日本央行上月发布的预估值相同,与7月路透调查的分析师的预估中值基本一致.
做出这一预估的日本内阁府并指出,日本在2013财年可能实现名义GDP增长1.9%,超过实质GDP增速,因日本正稳步摆脱通缩.
日本政府表示预计当前财年整体消费者物价指数上涨0.2%,为四年来首度增长,下一财年将增长0.5%.
日本政府对当前财年的实质GDP预估与去年末所作的前次预估一致.(完)
--编译 肖群英/石冠兰; 审校 张涛
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
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