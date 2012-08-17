〔中国债市动态〕现券早盘弱势绵绵,新债结果符合预期但流动性仍偏紧

路透北京8月17日电---中国银行间债市现券走势周五早盘继续弱势绵绵.市场人士表示,新债结果基本符合预期,然市场流动性仍偏紧,进而推动现券收益率维持在近期高位.

市场人士并指出,短期内政策放松的预期消散但不愿消失,新债供给压力偏大与机构去杠杆两因素碰头,或令现券持压.

"现券收益率还在上,成交不算多;资金蛮少,新债结果大家应该是预期到了,"上海一大型银行交易员称,"大家都在等降准,不放松,利率很难下来."

她进一步表示,14天期逆回购操作的进行,确实令预期短期内调降法定存款准备金率的个体变少;但200亿的操作量并不算大,可能性还是不能排除.

北京一大型券商投资经理亦表示,降准迟迟未能成真,流动性偏紧,债券供给的压力显大;机构正处于去杠杆的过程中,或持续令市场承压.经济在底部或已无悬念,现在的重点是,管理层是否已经接受了这种现状,较谨慎推出进一步刺激政策.

银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘续涨,其余主要品种则持稳.资金供需呈现结构性失调,需求集中于中短期品种,而供给方更偏好增加长期资金的供应.从供应方式上看,机构预期资金的紧绷并不具有可持续性.[CN/CN]

上午招标的两期新债中,五年地方债利率高于二级,进出口行七年债符合预期.[ID:nSB1730846]

央行公开市场周四共进行900亿元人民币逆回购操作,其中七天期700亿元,中标利率继续持稳于3.35%;而14天期逆回购时隔六周后重现,操作量200亿元,中标利率3.60%,较前次操作下降40个基点.本周公开市场累计则净投放750亿元,高于上周440亿元的净投放量.[CN/MMTCN]

北京时间12:16,二级市场上,剩余期限在4.50年的固息国债120003券最新双边报价对应收益率CN120003=CFXM为2.9550%/2.9480%,上日尾盘为2.9600%/2.9350%;剩余期限在0.16年的短期融资券11陕有色CP002券最新双边报价对应收益率CN041160006=CFXM为3.5450%/3.5450%,上日尾盘为3.5202%/3.5202%.(完)