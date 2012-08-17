〔中国债市动态〕现券早盘弱势绵绵,新债结果符合预期但流动性仍偏紧

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透北京8月17日电---中国银行间债市现券走势周五早盘继续弱势绵绵.市场人士表示,新债结果基本符合预期,然市场流动性仍偏紧,进而推动现券收益率维持在近期高位.
市场人士并指出,短期内政策放松的预期消散但不愿消失,新债供给压力偏大与机构去杠杆两因素碰头,或令现券持压.
"现券收益率还在上,成交不算多;资金蛮少,新债结果大家应该是预期到了,"上海一大型银行交易员称,"大家都在等降准,不放松,利率很难下来."
她进一步表示,14天期逆回购操作的进行,确实令预期短期内调降法定存款准备金率的个体变少;但200亿的操作量并不算大,可能性还是不能排除.
北京一大型券商投资经理亦表示,降准迟迟未能成真,流动性偏紧,债券供给的压力显大;机构正处于去杠杆的过程中,或持续令市场承压.经济在底部或已无悬念,现在的重点是,管理层是否已经接受了这种现状,较谨慎推出进一步刺激政策.
银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘续涨,其余主要品种则持稳.资金供需呈现结构性失调,需求集中于中短期品种,而供给方更偏好增加长期资金的供应.从供应方式上看,机构预期资金的紧绷并不具有可持续性.[CN/CN]
上午招标的两期新债中,五年地方债利率高于二级,进出口行七年债符合预期.[ID:nSB1730846]
央行公开市场周四共进行900亿元人民币逆回购操作,其中七天期700亿元,中标利率继续持稳于3.35%;而14天期逆回购时隔六周后重现,操作量200亿元,中标利率3.60%,较前次操作下降40个基点.本周公开市场累计则净投放750亿元,高于上周440亿元的净投放量.[CN/MMTCN]
北京时间12:16,二级市场上,剩余期限在4.50年的固息国债120003券最新双边报价对应收益率CN120003=CFXM为2.9550%/2.9480%,上日尾盘为2.9600%/2.9350%;剩余期限在0.16年的短期融资券11陕有色CP002券最新双边报价对应收益率CN041160006=CFXM为3.5450%/3.5450%,上日尾盘为3.5202%/3.5202%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)