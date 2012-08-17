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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 14:12 BJT

〔表格〕德国7月PPI较前月持平,较上年同期上升0.9%--联邦统计局

路透柏林8月17日电---德国联邦统计局周五公布,该国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平,较上年同期上升0.9%.6月分别为下滑0.4%和上升1.6%.

12年7月 12年6月 11年7月

较上月(%) 持平 -0.4 +0.7

较上年同期(%) +0.9 +1.6 +5.8

指数(基期年为2005) 117.8 117.8 116.8

注: 路透调查预估为7月PPI较前月升0.4%,较上年同期升1.3%.(完)

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--编译 侯向明;审校 程琳

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