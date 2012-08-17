〔表格〕欧元区6月未经季节调整的经常帐为盈余157亿欧元

《汇市简讯》欧元兑美元在淡静交投中重回上周五收盘价
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透法兰克福8月17日电---欧洲央行(ECB)周五公布的数据显示:
* 欧元区6月未经季节调整的经常帐为盈余157亿欧元,5月为赤字32亿欧元
* 欧元区6月经季节调整的经常帐为盈余127亿欧元,5月为盈余103亿欧元
* 欧元区6月直接投资/证券投资净流入290亿欧元,5月为流入366亿欧元
以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.
欧元区贸易/经常帐收支 6月 5月 前值 12个月累计
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经常帐 15.7 -3.2 (-2.5) 45.3
贸易收支 14.2 5.5 (6.3) 47.9
劳务 6.9 7.2 (7.0) 74.0
净所得 2.3 -8.0 (-7.8) 34.9
净经常性转移 -7.7 -8.0 (-8.0) -111.5
资本帐 0.4 1.5 (1.5) 11.8
金融帐 -17.5 -0.2 (-4.2) -52.9
直接投资 -30.6 9.9 (10.6) -109.7
证券投资 59.7 26.7 (28.3) 41.0
直接及证券投资 29.0 36.6 (38.9) -68.6
金融衍生品 -1.4 -6.2 (-6.4) -35.5
其他投资 -40.6 -29.1 (-35.2) 64.8
储备资产 -4.5 -1.5 (-1.5) -13.6
经季节调整经常帐 12.7 10.3 (10.9) 49.9
注:括号内为前值.
(完)
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--编译 田建华;审校 程琳
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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