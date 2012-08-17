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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 16:11 BJT

〔表格〕欧元区6月未经季节调整的经常帐为盈余157亿欧元

路透法兰克福8月17日电---欧洲央行(ECB)周五公布的数据显示:

* 欧元区6月未经季节调整的经常帐为盈余157亿欧元,5月为赤字32亿欧元

* 欧元区6月经季节调整的经常帐为盈余127亿欧元,5月为盈余103亿欧元

* 欧元区6月直接投资/证券投资净流入290亿欧元,5月为流入366亿欧元

以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.

欧元区贸易/经常帐收支 6月 5月 前值 12个月累计

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经常帐 15.7 -3.2 (-2.5) 45.3

贸易收支 14.2 5.5 (6.3) 47.9

劳务 6.9 7.2 (7.0) 74.0

净所得 2.3 -8.0 (-7.8) 34.9

净经常性转移 -7.7 -8.0 (-8.0) -111.5

资本帐 0.4 1.5 (1.5) 11.8

金融帐 -17.5 -0.2 (-4.2) -52.9

直接投资 -30.6 9.9 (10.6) -109.7

证券投资 59.7 26.7 (28.3) 41.0

直接及证券投资 29.0 36.6 (38.9) -68.6

金融衍生品 -1.4 -6.2 (-6.4) -35.5

其他投资 -40.6 -29.1 (-35.2) 64.8

储备资产 -4.5 -1.5 (-1.5) -13.6

经季节调整经常帐 12.7 10.3 (10.9) 49.9

注:括号内为前值.

(完)

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--编译 田建华;审校 程琳

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