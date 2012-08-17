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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 17:05 BJT

〔表格〕欧元区6月未经调整的贸易顺差为149亿欧元,出口同比增长12%

路透布鲁塞尔7月16日电---欧盟统计局周五公布:

* 欧元区6月未经调整的贸易顺差为149亿欧元(上年同期为顺差2亿欧元).

* 欧元区6月未经季节调整的出口较上年同期增长12%,进口较上年同期增长2%.

* 欧元区6月经季节调整的出口较前月增长2.4%,进口较前月持平.

* 欧元区5月贸易顺差修正为71亿欧元(前值为顺差69亿欧元).

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