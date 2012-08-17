〔路透调查〕日本第三季GDP料较前季成长0.2%,第四季亦料成长0.2%

* 日本第三季国内生产总值(GDP)料较前季成长0.2%,第四季料成长0.2%(7月调查两季的增幅均为0.3%)

* 日本2012/13财年GDP增幅料为2.2%,2013/14财年料为1.6%(7月调查预估分别成长2.2%和1.5%)

* 分析师认为未来12个月日本经济陷入衰退的机率为30%(7月调查为25%).(完)