〔路透调查〕日本第三季GDP料较前季成长0.2%,第四季亦料成长0.2%

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透东京8月17日电---一项路透调查显示,
* 日本第三季国内生产总值(GDP)料较前季成长0.2%,第四季料成长0.2%(7月调查两季的增幅均为0.3%)
* 日本2012/13财年GDP增幅料为2.2%,2013/14财年料为1.6%(7月调查预估分别成长2.2%和1.5%)
* 分析师认为未来12个月日本经济陷入衰退的机率为30%(7月调查为25%).(完)
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
路透柏林2月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日否认他曾说过，如果希腊不能实施经济改革，则该国将不得不退出欧元区。