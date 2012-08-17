〔日本个股〕鸿海寻求按每股200日圆购买夏普20%股份--日经

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透东京8月17日电---据日本经济新闻网站报导,台湾鸿海(2317.TW)计划将对夏普(6753.T)的持股比例由先前双方约定的9.9%增加至20%左右.
日经称,贷款银行告诉夏普,与鸿海的资本结盟是对夏普提供进一步金融支持的前提条件.鸿海是全球领先的电子代工厂,也是苹果(AAPL.O)的主要供应商.
据称鸿海希望按每股约200日圆的价格购买夏普股份,而双方最初在3月约定的价格是550日圆.夏普股价受该报导提振一度飙升13%,午盘时上涨4.0%,报182日圆.(完)
--编译 李春喜;审校 白云
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
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