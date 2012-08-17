〔日本个股〕鸿海寻求按每股200日圆购买夏普20%股份--日经

路透东京8月17日电---据日本经济新闻网站报导,台湾鸿海(2317.TW)计划将对夏普(6753.T)的持股比例由先前双方约定的9.9%增加至20%左右.

日经称,贷款银行告诉夏普,与鸿海的资本结盟是对夏普提供进一步金融支持的前提条件.鸿海是全球领先的电子代工厂,也是苹果(AAPL.O)的主要供应商.

据称鸿海希望按每股约200日圆的价格购买夏普股份,而双方最初在3月约定的价格是550日圆.夏普股价受该报导提振一度飙升13%,午盘时上涨4.0%,报182日圆.(完)