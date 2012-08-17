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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 13:20 BJT

〔路透调查〕分析师下调日本第三季经济增长预估,因国内外形势低迷(更新版)

(新增更多细节)

路透东京8月17日电---路透调查显示,第三季日本经济增速料较先前预期稍微放缓,主要因为消费支出乏力、以及全球经济低迷打击了日本的出口.

分析师将本季与下一季经济增长预估由上次调查时的0.3%下调至0.2%,因之前公布的数据显示,4-6月日本经济仅增长0.3%,为预估水平的一半.

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