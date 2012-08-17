〔中国股市〕沪综指收盘微升,下周料2,100点整数关口岌岌可危

路透北京8月17日电---中国股市沪综指周五收盘微升,但本周录得逾两个月来最大单周跌幅.今日为股指期货交割日,多空双方胶着搏杀,大盘先抑后扬.其中,食品酿酒和医疗板块等防御性股票遭前期获利了结而普跌,但有色和银行等权重股则受买盘支撑上涨.

分析人士认为,在市场对宏观经济和业绩预期的双重悲观情绪下,下周沪综指下挫2,100点的概率仍较大.

沪综指.SSEC收报2,114.891点,小涨2.694点,或0.13%;本周累计下跌约2.5%.今日上海A股成交额391亿元人民币,与上日创下的逾七个半月新低389亿元相近.

浙商证券分析师王伟俊表示,今日食品饮料行业延续前日领跌势头,主因业绩风险期内前期获利资金了结抛售.由于该板块处于相对估值高位,预计后期仍将继续补跌.

日信证券首席策略分析师徐海洋并指出,周五期货市场带着现货市场走.预计下周将先破2,100点,有可能继续上下震荡,也不排除向下快速筑底的过程,"不过这未必悲观,将有助于大盘形成底部."

今日食品酿酒和医疗板块走势仍较弱,其中贵州茅台(600519.SS)收挫4.04%至229.62元.

沪深300指数9月合约CIFU2收报2,334点,跌0.46%,成交量为303,042手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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