〔中国股市〕沪综指收盘微升,下周料2,100点整数关口岌岌可危

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透北京8月17日电---中国股市沪综指周五收盘微升,但本周录得逾两个月来最大单周跌幅.今日为股指期货交割日,多空双方胶着搏杀,大盘先抑后扬.其中,食品酿酒和医疗板块等防御性股票遭前期获利了结而普跌,但有色和银行等权重股则受买盘支撑上涨.
分析人士认为,在市场对宏观经济和业绩预期的双重悲观情绪下,下周沪综指下挫2,100点的概率仍较大.
沪综指.SSEC收报2,114.891点,小涨2.694点,或0.13%;本周累计下跌约2.5%.今日上海A股成交额391亿元人民币,与上日创下的逾七个半月新低389亿元相近.
浙商证券分析师王伟俊表示,今日食品饮料行业延续前日领跌势头,主因业绩风险期内前期获利资金了结抛售.由于该板块处于相对估值高位,预计后期仍将继续补跌.
日信证券首席策略分析师徐海洋并指出,周五期货市场带着现货市场走.预计下周将先破2,100点,有可能继续上下震荡,也不排除向下快速筑底的过程,"不过这未必悲观,将有助于大盘形成底部."
今日食品酿酒和医疗板块走势仍较弱,其中贵州茅台(600519.SS)收挫4.04%至229.62元.
沪深300指数9月合约CIFU2收报2,334点,跌0.46%,成交量为303,042手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。