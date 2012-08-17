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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 13:38 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元兑日圆接近三个半月高位,兑美元下跌

路透惠灵顿/悉尼8月17日电---澳元与新西兰元兑日圆周五接近5月初以来的最高水准,但兑美元则难以维持此前升势,尽管德国总理的言论安抚了投资者的不安情绪.

澳元和新西兰元兑日圆本周料以升势收关,新西兰元兑日圆涨近1%,澳元/日圆升0.6%.

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