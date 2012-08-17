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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 13:48 BJT

〔东京汇市〕欧元守住上日多数涨幅,澳元下跌

路透东京8月17日电---欧元周五守住上日多数涨幅,因市场预期欧洲当局即将采取措施,遏制已肆虐两年多的债务危机.

德国总理梅克尔周四表示,支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的抗击危机策略.[ID:nSB1730162]

"德国将全力以赴坚决保卫欧元...尽管欧元/美元依然极为疲弱,但近期欧元企稳令决策者感到大为宽慰,"BK Asset Management外汇策略执行董事Kathy Lien表示.

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